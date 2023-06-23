Российский обстрел Херсона: количество погибших снова возросло

"В медучреждении остановилось сердце 53-летнего работника транспортного предприятия, которое сегодня обстреляли российские террористы. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми", - написал Прокудин.

Таким образом, сейчас известно о трех погибших в результате удара.

Удар по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне

Утром, 23 июня, оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. В результате удара погиб 55-летний мужчина. В частности, еще пятеро его коллег получили ранения, после чего их госпитализировали.

Спустя некоторое время стало известно о смерти 43-летнего работника.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался в медучреждении", - написал тогда глава ОВА.