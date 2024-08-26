Российский носитель "Калибров" сбежал из Черного моря: СМИ узнали, куда его перебросили

В издании подчеркнули, что таким образом оккупанты "спасли" свой корабль, поскольку он находился под угрозой уничтожения в Черном море. Враг решил перевести его в Каспийское море.

Журналисты обращают внимание, что теперь в Каспийской флотилии - не три, а четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 32 единицы. Их радиус действия охватывает большую часть Украины.

Каспийскую флотилию уже использовали для ударов по украинской территории. По данным Defense Express, это могло произойти во время массированного обстрела 8 июля 2024 года.

Издание напоминает, что всего россияне хотели ввести в состав Черноморского флота РФ четыре ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт" - "Циклон", "Аскольд", "Амур" и "Туча". Первые два были уничтожены украинскими защитниками. На этом фоне враг решил спасти корабли "Амур" і "Туча" при помощи переброски в Каспийское море.

Первые сообщения в сети о том, что эти два ракетоносителя заметили в Каспийском море, обнародовали в апреле.