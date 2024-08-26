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Российский носитель "Калибров" сбежал из Черного моря: СМИ узнали, куда его перебросили

Иллюстративное фото: российский носитель "Калибров" сбежал из Черного моря (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российский ракетный корабль "Амур", который может запускать "Калибры", был введен в строй Каспийской флотилии ВМФ РФ. Ранее судно фиксировали в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

В издании подчеркнули, что таким образом оккупанты "спасли" свой корабль, поскольку он находился под угрозой уничтожения в Черном море. Враг решил перевести его в Каспийское море. 

Журналисты обращают внимание, что теперь в Каспийской флотилии - не три, а четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 32 единицы. Их радиус действия охватывает большую часть Украины. 

Каспийскую флотилию уже использовали для ударов по украинской территории. По данным Defense Express, это могло произойти во время массированного обстрела 8 июля 2024 года. 

Издание напоминает, что всего россияне хотели ввести в состав Черноморского флота РФ четыре ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт" - "Циклон", "Аскольд", "Амур" и "Туча".  Первые два были уничтожены украинскими защитниками. На этом фоне враг решил спасти корабли "Амур" і "Туча" при помощи переброски в Каспийское море. 

Первые сообщения в сети о том, что эти два ракетоносителя заметили в Каспийском море, обнародовали в апреле. 

 

Что предшествовало

Напомним, украинские воины держат в страхе Черноморский флот РФ. Украина разработала морские дроны, которые уничтожили уже большое количество вражеских кораблей.

Такие удары касались как десантных кораблей врага, так и ракетоносителей. В частности, в ночь на 19 мая в порту оккупированного Севастополя был уничтожен корабль "Циклон".

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