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Российский летчик сдал своих коллег ГУР после удара по "Охматдету", - источники

Иллюстративное фото: российский летчик передал ГУР имена коллег, запускавших ракеты по Охматдету 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке данные своих коллег. Именно они постоянно обстреливают украинские города ракетами Х-101.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

Как рассказал источник, в ГУР обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, базирующейся на аэродром "Энгельс".

Россиянин написал в чат-боте украинской разведки, что он и несколько его коллег шокированы ударом по детской больнице и не понимают, почему их заставляют атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, связанные с деятельностью его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

По данным источника даже первичный анализ полученных материалов показывает их чрезвычайную важность. Среди предоставленной информации есть документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и их семей. Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Обстрел "Охматдета" 8 июля

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла массовый удар по территории Украины. Под обстрелом находился Киев, а одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет".

Позже Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить массированный обстрел врага. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.

Уже 10 июля стало известно о первом умершем ребенке, который находился в реанимации во время обстрела.

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