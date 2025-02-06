Российский самолет "уронил" ракету Х-59 в Белгородской области

Напомним, в начале июля 2023 года ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от Шебекино.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены. Власти РФ причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

19 ноября прошлого года российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

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