Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

В оборонном ведомстве отметили, что утром в понедельник, 10 июня, неустановленный российский военный самолет на две минуты примерно на 2,5 километра углубился в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом.

В Минобороны страны не исключают, что это вторжение является продолжением усилий Кремля, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Финляндии. Продолжается расследование инцидента.

В ведомстве также отмечают, что Кремль также проводит ряд информационных операций, направленных на позиционирование Финляндии как врага России и россиян. Это нужно чтобы создать информационные условия для оправдания потенциальной будущей агрессии против страны.

Министерство обороны России не отреагировало на заявления Финляндии. 10 июня ведомство заявило, что российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 совершали полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.