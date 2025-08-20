Российский лес маскируют под эстонский: расследование в Британии

В Великобритании используют российский лес, ввезенный под видом продукции из Балтии. Доходы от контрабанды леса напрямую подпитывают военные действия России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Аналитики из компании Source Certain выявили, что в Великобритании в строительстве домов используется древесина российского происхождения, завезенная незаконно. При этом поставщики подделывают документы и выдают российский лес за продукцию из Эстонии и других стран Балтии.

Как выявляют происхождение древесины

Австралийская компания Source Certain способна определять, где именно выросло дерево, по особенностям его атомной структуры. Разные регионы дают различный набор изотопов, своеобразный "встроенный штрихкод".

"Что зафиксировано в материале - это прямое отражение места, где он вырос", - объяснил основатель компании Кэмерон Скаддинг. По его словам, такие технологии позволяют разоблачать сложные схемы обмана.

Масштабы контрабанды

Исследовав более 3 тысяч образцов древесины на британском рынке, специалисты установили, что свыше 10% образцов оказались либо другим видом, либо из иной страны происхождения. Из них три четверти были из России.

После вторжения России в Украину в 2022 году Британия и ЕС запретили ввоз российского и белорусского фанерного и древесного сырья. Однако это привело к буму нелегальных поставок, замаскированных под импорт из Балтии.

Нелегальная древесина

Расследование Earthsight показало, что после введения санкций в Европу было ввезено древесины почти на 1,5 млрд фунтов. Source Certain подтвердила, что часть этой продукции попала и в Британию.

"Либо импортеры осознанно закрывают глаза, либо действительно не знают. Маскировка настолько сложная, что обмануть можно даже крупные корпорации", - отметил Скаддинг.

Реакция и последствия

В компании отказались называть строительные фирмы, у которых брали образцы, объяснив это нежеланием отпугнуть партнеров. "Это настолько распространено, что касается каждого строителя", - заявила Дивья Сешамани из Greensphere Capital.

По ее словам, нелегальный лес наносит ущерб британским фермерам и лесоводам, которые соблюдают жесткие экологические нормы. "Если вы фермер в Уэльсе, то не можете конкурировать по ценам с импортом, который игнорирует все правила", - добавила она.

Позиция властей

Представитель британского Минприроды отметил, что Лондон запретил импорт сотен товаров из России, включая древесину. "Мы очень серьезно относимся к любым нарушениям санкций", - подчеркнул он.

В Earthsight считают, что власти должны активнее пресекать незаконный импорт. "Иначе выигрывают только недобросовестные игроки, а честные компании оказываются в проигрыше", - сказала Тара Ганеш.

Новые технологии

Source Certain применяет свои методы и в других сферах. Компания выявляла китайские помидоры под видом итальянских, синтетические бриллианты под видом природных и нелегально выловленные морепродукты, продававшиеся как "устойчивые".

По словам Скаддинга, использование искусственного интеллекта позволяет быстрее определять истинное происхождение товаров. "Если люди хотят, чтобы эти цепочки были прозрачными, мы точно можем это сделать", - подчеркнул он.