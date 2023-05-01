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В российской Ленинградской области подорвали опору ЛЭП (фото)

Фото: в российской Ленинградской области подорвали опору ЛЭП (t.me/bazabazon/17287)
Автор: Мария Кучерявец

В Ленинградской области РФ сегодня неизвестные подорвали опору линии электропередач (ЛЭП). Была угроза уничтожения второй, но ее якобы вовремя разминировали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвано опору линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Фото: в российской Ленинградской области подорвали опору ЛЭП (t.me/bazabazon/17287)

Как стало известно впоследствии, взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем со второй опоры ЛЭП.

В настоящее время проводится обследование других опор поврежденной линии.

Напомним, ранее мы писали о повреждении ЛЭП в Белгородской области РФ.

Также сообщалось, что в Брянской области подорвали линию электропередач.

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ЛенинградЛиния электропередач