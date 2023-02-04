В Белгородской области "бавовна": обстреляно пограничное село, повреждена ЛЭП

В российской Белгородской области жалуются на обстрелы в селе Красное. Там возникли проблемы с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате так называемого обстрела нет.

Фото: в Белгородской области "обстреляно" пограничное село (t.me/vvgladkov)

"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте", - пишет Гладков.

Напомним, что ночью в Белгородской области на одном из заводов начался пожар из-за якобы из-за "обстрела". Его только недавно погасили, а местные власти сделали желтый уровень "террористической угрозы" в регионе бессрочным.

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