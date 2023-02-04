ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области "бавовна": обстреляно пограничное село, повреждена ЛЭП

Новина українською →
Белгородская область, Суббота 04 февраля 2023 13:23
В Белгородской области "бавовна": обстреляно пограничное село, повреждена ЛЭП Фото: в Белгородской области "обстреляно" пограничное село (t.me/vvgladkov)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области жалуются на обстрелы в селе Красное. Там возникли проблемы с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате так называемого обстрела нет.

Фото: в Белгородской области "обстреляно" пограничное село (t.me/vvgladkov)

"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте", - пишет Гладков.

Напомним, что ночью в Белгородской области на одном из заводов начался пожар из-за якобы из-за "обстрела". Его только недавно погасили, а местные власти сделали желтый уровень "террористической угрозы" в регионе бессрочным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв Граница с РФ Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина