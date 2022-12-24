В российском Кемерово на пожаре в доме престарелых погибли 20 человек
Фото: на пожаре в Кемерово погибли 20 человек (GettyImages)
В российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых - погибли 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на МЧС России.
К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Площадь пожара составила 180 м2. На месте работало 80 человек и 28 единиц техники.
Сейчас разбор завалов продолжается, известно о 20 погибших.
Напомним, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.
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