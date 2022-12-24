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В российском Кемерово на пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

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Кемерово, Суббота 24 декабря 2022 04:17
В российском Кемерово на пожаре в доме престарелых погибли 20 человек Фото: на пожаре в Кемерово погибли 20 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых - погибли 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на МЧС России.

К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Площадь пожара составила 180 м2. На месте работало 80 человек и 28 единиц техники.

Сейчас разбор завалов продолжается, известно о 20 погибших.

Напомним, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.

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