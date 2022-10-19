Российский империализм необходимо остановить ради безопасности мира, - Дуда

Россию необходимо вытеснить за международно признанные границы Украины для того, чтобы обеспечить безопасность Европы и мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды итальянскому каналу RAI, которое приводит TVP .

Он сказал, что поляки поддерживают украинцев, потому что знают, "что означает российская атака, что означает российская оккупация". При этом, по его словам, польские власти реагируют хладнокровно и рационально. Они знают, что россиян нужно остановить.

"Я понимаю, что в Берлине, Париже и Брюсселе не могут вообразить, что туда может прийти российский солдат, изнасиловать его жену, дочь и выстрелить в затылок, но мы, поляки, испытали на себе эту реальность", - сказал Дуда.

Польский президент также добавил, что поляки понимають - если украинцы сдадутся, их страна может быть следующей.

"Мы знаем, что для безопасности Европы, безопасности мира необходимо остановить российский империализм. Для меня это означает, прежде всего, вытеснение России за международно признанные границы Украины", - сказал он.

Дуда также подчеркнул, что военные преступники должны быть наказаны.

"Наивный тот, кто верит российской пропаганде, которая рассказывает о "нацистах в Украине"; это полная чушь. Просто Россия хочет властвовать, расширять свою территорию, хочет использовать фактически рабский труд других народов, паразитировать на организме других стран и народов", - добавил Дуда.