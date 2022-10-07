ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша предложила отдать замороженные российские активы Украине и странам ЕС

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 17:38
Польша предложила отдать замороженные российские активы Украине и странам ЕС Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время неформального саммита Европейского союза в Праге предложил поделить замороженные активы России между Варшавой, Киевом и другими странами ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości.

Во время обсуждения концепции снижения цен на энергоносители, Моравецкий заявил, что сегодня Польша находится под огромным напряжением, которое связано с войной в Украине.

"Нужно использовать те инструменты, которые есть в наших руках. Это все равно, что во времена больших финансовых затруднений держать где-то в сейфе золотые слитки и не использовать их во благо народа", - объяснил Моравецкий.

Премьер отметил, что замороженные активы России, составляющие около 350 млрд евро, можно распределить между Украиной, Польшей и странами ЕС на нужды народов.

"Был также поднят вопрос о необходимости строительства нового фонда. Я указал на один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня есть возможность получить эти средства в пользу Украины, а также на нужды народов ЕС и Польше", - объяснил Моравецкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина арестовала активы российского олигарха, сумма которых составляет 2 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке