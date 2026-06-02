Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное

Что решил суд

Пожизненное лишение свободы получил генерал-полковник вооруженных сил РФ Александр Лапин, бывший командующий Центрального военного округа РФ.

По данным следствия, он возглавлял российскую военную группировку "Центр" и руководил наступлением с территории России и Беларуси на:

Сумскую область;

Черниговскую область;

Киевскую область;

столицу Украины.

Суд признал его виновным в:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

планировании и подготовке агрессивной войны;

развязывании и ведении агрессивной войны.

Какую роль играл Лапин

Прокуроры установили, что в феврале-марте 2022 года Александр Лапин не только формально занимал должность командующего.

По материалам дела, он организовывал вторжение, координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также продвигались в направлении Киева по левому берегу Днепра.

Целью наступления был захват столицы, государственных органов власти и установление оккупационного контроля.

Сейчас Александр Лапин находится на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.