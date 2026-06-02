Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное

Генерал армии РФ Александр Лапин, который руководил наступлением на Киев в первые недели полномасштабной войны, получил пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в преступлениях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.
Пожизненное лишение свободы получил генерал-полковник вооруженных сил РФ Александр Лапин, бывший командующий Центрального военного округа РФ.
По данным следствия, он возглавлял российскую военную группировку "Центр" и руководил наступлением с территории России и Беларуси на:
Суд признал его виновным в:
Прокуроры установили, что в феврале-марте 2022 года Александр Лапин не только формально занимал должность командующего.
По материалам дела, он организовывал вторжение, координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.
Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также продвигались в направлении Киева по левому берегу Днепра.
Целью наступления был захват столицы, государственных органов власти и установление оккупационного контроля.
Сейчас Александр Лапин находится на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.
Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении другому военачальнику - Александру Чайко, экс-командующему Восточного военного округа российской армии. Во время битвы за Киев он приказал обстреливать гражданские дома.
А генерал Олег Макаревич, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, недавно возглавил ротационную консультативную миссию в Венесуэле. Тамболее 120 военных армии РФ тренируют венесуэльских военных.