Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное

14:02 02.06.2026 Вт
2 мин
Что установил суд относительно наступления на Киев?
aimg Елена Чупровская
Фото: генерал армии РФ Александр Лапин (росСМИ)

Генерал армии РФ Александр Лапин, который руководил наступлением на Киев в первые недели полномасштабной войны, получил пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в преступлениях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Читайте также: От микрочипов до пробки: какие товары из Европы продолжают кормить российскую армию

Что решил суд

Пожизненное лишение свободы получил генерал-полковник вооруженных сил РФ Александр Лапин, бывший командующий Центрального военного округа РФ.

По данным следствия, он возглавлял российскую военную группировку "Центр" и руководил наступлением с территории России и Беларуси на:

  • Сумскую область;
  • Черниговскую область;
  • Киевскую область;
  • столицу Украины.

Суд признал его виновным в:

  • посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • планировании и подготовке агрессивной войны;
  • развязывании и ведении агрессивной войны.

Какую роль играл Лапин

Прокуроры установили, что в феврале-марте 2022 года Александр Лапин не только формально занимал должность командующего.

По материалам дела, он организовывал вторжение, координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также продвигались в направлении Киева по левому берегу Днепра.

Целью наступления был захват столицы, государственных органов власти и установление оккупационного контроля.

Сейчас Александр Лапин находится на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении другому военачальнику - Александру Чайко, экс-командующему Восточного военного округа российской армии. Во время битвы за Киев он приказал обстреливать гражданские дома.

А генерал Олег Макаревич, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, недавно возглавил ротационную консультативную миссию в Венесуэле. Тамболее 120 военных армии РФ тренируют венесуэльских военных.

