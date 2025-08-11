В российском военно-морском флоте новая техническая катастрофа. Во время работ по достройке затонул буксир "Капитан Ушаков", который спустили на воду всего три года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, причиной аварии стало затопление вспомогательных механизмов.

Судно кренилось на правый борт и, несмотря на попытки его спасти, полностью ушло под воду.

Это уже не первый сигнал об упадке российского флота. Ранее возникли значительные задержки с модернизацией большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко", а единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" фактически списан.

К этому же в этом году отменили главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля.

Подобные инциденты свидетельствуют о серьезных проблемах России с содержанием и ремонтом флота, что напрямую влияет на ее военные возможности и агрессивную внешнюю политику.

Вместо обновления корабельного состава государство теряет даже относительно новые суда.