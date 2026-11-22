Днем 22 ноября российский дрон ударил по десятиэтажке в жилом массиве Победа в Днепре. Одна квартира фактически разрушена полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Днепра Бориса Филатова.
"Русский дрон изуродовал десятиэтажку на Победе. Но самое первое и самое главное - все чудом цели. Хотя одна квартира фактически разрушена полностью", - сообщил Филатов.
По его словам, в этой квартире насквозь пробило кровлю и потолок, комнаты превратились в груду бетона и пыли.
Еще два десятка домов также получили повреждения.
Фото: последствия удара дрона по десятиэтажке в Днепре (t.me/borys_filatovv)
Лифт в подъезде остановили, обломками иссечены стены лифтовой. Далее в доме будут еще проводить дополнительное техобследование.
Кроме этого, в АНД-районе из-за российских атак также побило стекла в двух частных домах.
Напомним, ночью 22 ноября российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в Дымере поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.
В результате удара погиб один человек , еще трое - пострадали, среди них ребенок.
Кроме того, под завалами могут находиться люди -14 человек не выходят на связь.