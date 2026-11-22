"Русский дрон изуродовал десятиэтажку на Победе. Но самое первое и самое главное - все чудом цели. Хотя одна квартира фактически разрушена полностью", - сообщил Филатов.

По его словам, в этой квартире насквозь пробило кровлю и потолок, комнаты превратились в груду бетона и пыли.

Еще два десятка домов также получили повреждения.

Фото: последствия удара дрона по десятиэтажке в Днепре (t.me/borys_filatovv)



Лифт в подъезде остановили, обломками иссечены стены лифтовой. Далее в доме будут еще проводить дополнительное техобследование.

Кроме этого, в АНД-районе из-за российских атак также побило стекла в двух частных домах.