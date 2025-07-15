Российский дрон ударил по гражданской машине под Херсоном: двое раненых

"В пригороде около 6:00 враг из беспилотника атаковал гражданское авто. Пострадали два человека, которые в нем находились", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 75-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения шеи, рук и ног.

Также пострадала 44-летняя женщина. Она получила контузию, обломочные ранения ног и рук. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что в течение суток вражеским обстрелам подверглись семь населенных пунктов Херсонской громады.