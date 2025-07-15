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Российский дрон ударил по гражданской машине под Херсоном: двое раненых

Иллюстративное фото: российский Шахед попал в авто (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский горсовет.

"В пригороде около 6:00 враг из беспилотника атаковал гражданское авто. Пострадали два человека, которые в нем находились", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 75-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения шеи, рук и ног.

Также пострадала 44-летняя женщина. Она получила контузию, обломочные ранения ног и рук. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что в течение суток вражеским обстрелам подверглись семь населенных пунктов Херсонской громады.

Атака РФ 15 июля

В ночь на 14 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Российскому удару подверглась Шосткинская громада Сумской области, где как минимум один человек пострадал. В результате удара РФ повреждения получили здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.

Гуляйполе в Запорожской области тоже подверглось обстрелу, в результате которого пострадали два человека, а в Запорожье вспыхнули пожары из-за дроновой атаки. Повреждено админздание инфраструктурного объекта.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб.

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