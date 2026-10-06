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Российский дрон ударил вблизи торгового центра в Сумах, есть жертвы

22:29 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Российский дрон ударил вблизи торгового центра в Сумах, есть жертвы Фото: российский дрон "Шахед" (Getty Images)
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Оккупанты направили ударный дрон на район торгового центра в Сумах. Погиб человек, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

РФ атаковала Сумы

Сегодня около 21:10 российский дрон атаковал Ковпаковский район Сум, отметил Кобзарь.

"Удар произошел вблизи торгового центра, где в это время находились люди", - добавил он.

По словам Кобзаря, один человек погиб. Еще два человека получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что российский обстрел Сум 4 октября уничтожил завод фармацевтической компании Kusum Ukraine. Погиб сотрудник.

Кроме того, оккупанты утром 4 октября ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

Также стало известно, что 30 сентября после российских обстрелов часть Сум была обесточена.

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