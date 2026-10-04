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Россияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

09:30 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие Фото: россияне ударили КАБами по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Российские оккупанты утром 4 октября ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. мэра Сум Артема Кобзаря и главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Сегодня около 7:50 в Заречном районе Сум было зафиксировано попадание управляемых авиабомб.

В результате удара повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили .

По данным главы ОВА, этим утром враг направил пять КАБов по жилищному сектору в Сумской общине. Есть попадание вблизи многоэтажки.

Россияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшиеРоссияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшиеРоссияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшиеРоссияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Фото: последствия авиа удара РФ по Сумам (Сумская ОВА, Сумская МВА)

Повреждены линии электропередач, газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, машины, припаркованные возле домов.

По меньшей мере, пять человек пострадали. Предварительно двое из них получили тяжелые повреждения.

Напомним, в ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину 135 ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

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