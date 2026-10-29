Российский дрон ударил по общежитию в Днепре, начался пожар

РФ снова била по Днепру

Филатов отметил, что около 18.00 дрон попал в общежитие 17-го ПТУ.

"Горит весь 5-й этаж. Дети, благодаря Богу, успели спуститься в укрытие. Там не было ни одного военного", - говорит он.

Ганжа добавил, что из-за атаки дрона занялись несколько комнат на верхнем этаже.

Обновлено в 18.52

Позже начальник ОВА уточнил, что пострадали две девушки - 15 и 16 лет. Они получили острую реакцию на стресс. Медики помогли им на месте.

Также Ганжа добавил фото последствий атаки дрона по общежитию.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за удара РФ по вокзалу в Днепре погибли и были ранены гражданские пассажиры, находившиеся у поездов, несмотря на призывы к эвакуации.