Российский дрон сбросил взрывчатку в Херсонской области: пострадал мужчина

Россияне сбросили взрывчатку на жителей Херсонской области в субботу, 30 сентября. Для этого захватчики использовали дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Россияне сбросили с дрона боеприпас на село Казацкое. В результате атаки пострадал мужчина.
"В больницу обратился 48-летний мужчина. Медики зафиксировали минно-взрывную травму и ранение левой кисти", - говорится в сообщении.
Обстрелы Херсона
После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. Оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.
Сегодня, 30 сентября, российские захватчики обстреляли гимназию в Херсоне. Из-за российской атаки были повреждены помещения старшей и начальной школы.
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