Российский дрон атаковал многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие

В Салтовском районе Харькова в многоквартирный жилой дом попал вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На месте происшествия пожар не возник.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
На данный момент сообщается о четырех пострадавших. Изначально информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о двух, а позже - четырех человек, которые получили травмы.
К месту происшествия направляются все необходимые службы для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.
Вместе с тем председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших нет тяжелых случаев.
Также в результате атаки российского дрона повреждены несколько автомобилей на парковке.
Обновлено 13:24
Синегубов сообщил, что в результате атаки российского дрона пострадали три женщины и один мужчина.
"Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы - 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс", - рассказал он.
Вчера, 12 ноября, российские захватчики атаковали беспилотником Салтовский район города , в результате чего ранения получили две женщины.
Кроме того, 13 ноября российский дрон ударил вблизи одного из торговых центров Харькова. О пострадавших не сообщалось.
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