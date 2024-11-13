Российский дрон атаковал многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие

На данный момент сообщается о четырех пострадавших. Изначально информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о двух, а позже - четырех человек, которые получили травмы.

К месту происшествия направляются все необходимые службы для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

Вместе с тем председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших нет тяжелых случаев.

Также в результате атаки российского дрона повреждены несколько автомобилей на парковке.

Обновлено 13:24

Синегубов сообщил, что в результате атаки российского дрона пострадали три женщины и один мужчина.

"Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы - 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс", - рассказал он.