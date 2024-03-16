RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский бизнесмен был советником министра обороны Грузии. Оппозиция требует расследование

Фото: Российский бизнесмен был советником министра обороны Грузии (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Российский бизнесмен Давид Хидашели занимал должность советника министра обороны. Оппозиция требует расследования на проверку доступа к секретным документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

Грузинский телеканал "Мтавари архи" распространил копию документа, согласно которому проживающий в России бизнесмен Давид Хидашели занимал должность советника министра обороны и получал зарплату 1 тысячу лари в месяц.

В Минобороны подтвердили, что Хидашели действительно был советником при двух министрах. 

"По поводу распространенной в СМИ информации о работе Давида Хидашели советником министра в Минобороны уточняем: с 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Минобороны", - написали в ведомстве.

Хидашели информацию подтвердил. По его словам, он занимался вопросами определения границы с Азербайджаном и ни разу не получал оплаты за консультации.

Реакция оппозиции

В оппозиции считают, что есть основания для проведения расследования правоохранительными органами. По их словам, в карман Хидашели ушли десятки тысяч лари. Непонятно, зачем было оформлять в Минобороны гражданина России ради устных консультаций.

Депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили настаивает, что против тех, кто назначил Хидашели советником министра, должно быть возбуждено уголовное дело. По словам депутата, у советника мог быть доступ к секретным документам.

"Неясно, на основании чего с ним был заключен контракт, имел ли он доступ к документации Минобороны, участвовал ли в переговорах. И наконец, на основании паспорта какого государства его оформили на работу? Не надо быть экспертом, чтобы понимать - на должность советника нельзя назначать гражданина вражеского государства. В связи с чем возникает вопрос, прошел ли он проверку в службе безопасности? На эти вопросы придется отвечать если не нынешней, то будущей власти. Я обратилась с депутатским запросом в ведомство и очень надеюсь получить информацию в оговоренные сроки", – заявила депутат.

В правящей партии "Грузинская мечта" не увидели ничего плохого в деятельности Хидашели на должности советника.

"Люди старшего поколения сохранили прежние связи с Россией, у них есть определенный круг знакомств в этой стране. Сейчас вы хотите, чтобы человек не дышал из-за страха перед вами? Давид Хидашели не представляет никакой угрозы стране, напротив, его информация была бесценна", - заявил депутат Бека Одишария журналистам.

Ранее мы писали, что по мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, граждане не допустят пророссийское правительство во время выборов.

К слову, Зурабишвили поддержала украинцев во вторую годовщину войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГрузия