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Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно

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Суббота 19 ноября 2022 15:17
Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно Фото: под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе Всеволжска Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, вслед за которым возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Ленинградской области.

По словам свидетелей, пожару предшествовал грохот, в окрестностях слышен сильный гул. Пламя видно на расстоянии десятка километров.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По словам силовиков, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.

Обновлено (15:54)

В МЧС РФ заявили, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

Сообщается, что в районе места взрыва проходит трубопровод, который идет к "Северному потоку-1".

Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно

Ранее мы писали, что в четверг, 17 ноября, в Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе российских оккупантов. В результате взрыва сдетонировали боеприпасы.

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