Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно

В районе Всеволжска Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, вслед за которым возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Ленинградской области.

По словам свидетелей, пожару предшествовал грохот, в окрестностях слышен сильный гул. Пламя видно на расстоянии десятка километров.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По словам силовиков, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.

Обновлено (15:54)

В МЧС РФ заявили, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

Сообщается, что в районе места взрыва проходит трубопровод, который идет к "Северному потоку-1".