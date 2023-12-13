Российский банкир покинул совет директоров компании в Британии из-за проверки регулятора
Российский банкир Михаил Надель, которого когда-то обвиняли в грабеже крупнейшего банка Кыргызстана, ушел из совета директоров британской компании Dzing Finance Ltd.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Компания занимается финансовыми технологиями. Недавно Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании подвергло компанию критике за обработку мошеннических платежей.
Отмечается, что Надель покинул совет директоров Dzing Finance Ltd 20 ноября.
Bloomberg пишет, что с тех пор, как Надель помог основать компанию в 2018 году, Dzing столкнулась с рядом вопросов, что усилило беспокойство по поводу процветающей, но слабо регулируемой отрасли учреждений электронных денег.
Что этому предшествовало
В начале ноября британский регулятор уточнил, что почти каждый пятый платеж, полученный компанией Dzing в прошлом году, был связан с мошенничеством.
"Компания Dzing, членом совета директоров которой является Надель, когда-то обвиненный в ограблении крупнейшего кредитора Кыргызстана, согласилась не принимать никаких новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию", - говорится в материале.
Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял AsiaUniversalBank, когда-то крупнейший банк в этой центральноазиатской стране. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы.
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