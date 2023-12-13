Российский банкир покинул совет директоров компании в Британии из-за проверки регулятора

Российский банкир Михаил Надель, которого когда-то обвиняли в грабеже крупнейшего банка Кыргызстана, ушел из совета директоров британской компании Dzing Finance Ltd.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Компания занимается финансовыми технологиями. Недавно Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании подвергло компанию критике за обработку мошеннических платежей.

Отмечается, что Надель покинул совет директоров Dzing Finance Ltd 20 ноября.

Bloomberg пишет, что с тех пор, как Надель помог основать компанию в 2018 году, Dzing столкнулась с рядом вопросов, что усилило беспокойство по поводу процветающей, но слабо регулируемой отрасли учреждений электронных денег.

Что этому предшествовало

В начале ноября британский регулятор уточнил, что почти каждый пятый платеж, полученный компанией Dzing в прошлом году, был связан с мошенничеством.

"Компания Dzing, членом совета директоров которой является Надель, когда-то обвиненный в ограблении крупнейшего кредитора Кыргызстана, согласилась не принимать никаких новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию", - говорится в материале.

Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял AsiaUniversalBank, когда-то крупнейший банк в этой центральноазиатской стране. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы.

Санкции Великобритании против России

Ранее мы писали, что Великобритания ввела санкции против компании по ОАЭ с танкерами, которые использует РФ для перевозки нефти.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.