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В российской армии растет количество дезертиров, - Генштаб

Фото: российские военные пытаются избежать боевых действий и самовольно покидают позиции (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В российской армии наблюдается увеличение случаев дезертирства и самовольного ухода с боевых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такой рост случаев дезертирства и бегства с боевых позиций объясняется значительными потерями личного состава в Луганской области.

"С целью удержания контроля за ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", - говорится в сообщении Генштаба.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.

Ранее мы писали, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии. Также добавим, что часть российских военных сдала свое оружие офицерам и сбежала пешком из Украины в Россию.

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Российская Федерация