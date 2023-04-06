Российский "Альфа-Банк" понес рекордные убытки в прошлом году из-за санкций, - Reuters

Центральный банк России заявил, что две из 13 официальных "системно значимых кредитных организаций" понесли убытки в 2022 году.

Reuters отметил, что речь идет о государственном банке ВТБ, который в среду заявил, что рассчитывает оправиться с рекордной прибылью в 2023 году после нанесенного санкциями убытков в размере 7,7 млрд долларов в прошлом году, а отчет "Альфа-банка" подтверждает, что это был другой банк.

"Альфа-Банк" получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд долларов в 2021 году, что явилось рекордным годом для прибыли российского банковского сектора. Попавшие под санкции российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен ведут переговоры о продаже своей доли в "Альфа-банке" своему давнему деловому партнеру и его соучредителю Андрею Косогову.

Альфа-Банк

Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.