Российский "Альфа-Банк" понес рекордные убытки в прошлом году из-за санкций, - Reuters

Российский "Альфа-банк" понес рекордные убытки в размере 1,44 млрд долларов в прошлом году. Причиной тому стали санкции в отношении финансовой системы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Центральный банк России заявил, что две из 13 официальных "системно значимых кредитных организаций" понесли убытки в 2022 году.
Reuters отметил, что речь идет о государственном банке ВТБ, который в среду заявил, что рассчитывает оправиться с рекордной прибылью в 2023 году после нанесенного санкциями убытков в размере 7,7 млрд долларов в прошлом году, а отчет "Альфа-банка" подтверждает, что это был другой банк.
"Альфа-Банк" получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд долларов в 2021 году, что явилось рекордным годом для прибыли российского банковского сектора. Попавшие под санкции российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен ведут переговоры о продаже своей доли в "Альфа-банке" своему давнему деловому партнеру и его соучредителю Андрею Косогову.
Альфа-Банк
Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.
Напомним, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против трех частных банков России. В список попал Альфа-Банк.
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
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