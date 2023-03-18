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НБУ обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять связи клиентов с Россией

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Украина, Суббота 18 марта 2023 11:28
НБУ обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять связи клиентов с Россией Фото: НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - говорится в сообщении.

Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Напомним, НБУ опроверг возможность близких к Путину российских олигархов продать свои доли в "Сенс Банка" (ранее - Альфа-банк).

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