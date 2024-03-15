Российский актер Машков получил подозрение. Призывал к уничтожению Украины
Российский актер Владимир Машков получил подозрение от Службы безопасности Украины. Он призывал к уничтожению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности собрала новые доказательства подрывной деятельности российского актера Владимира Машкова, пропагандирующего агрессивную войну против Украины", - говорится в сообщении.
Машков входит в ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.
"Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы Кремля", - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины.
"Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории нашего государства. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины", - констатируют в СБУ.
В основном такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями".
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Что известно о Машкове?
Напомним, что в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.
Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
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