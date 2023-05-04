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Перевозил оккупантов гражданской авиацией. Главе "Уральских авиалиний" сообщено о подозрении

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Украина, Четверг 04 мая 2023 13:31
Перевозил оккупантов гражданской авиацией. Главе "Уральских авиалиний" сообщено о подозрении Фото: главе "Уральских авиалиний" сообщено о подозрении за перевозку окупантов гражданскими самолетами (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель российских "Уральских авиалиний" переправлял военных РФ к границе Украины гражданским воздушным транспортом, который осуществляет полеты в закрытые аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" - в Крыму. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Для этого он давал соответствующие указания, для выполнения которых использовались гражданские воздушные суда компании", - говорится в сообщении.

В частности, они осуществляли транспортировку мобилизованных ВС РФ, их оружия и личных вещей для подготовки и дальнейшего участия в ведении агрессивной войны против Украины

Как установило следствие, с октября 2022 года и по настоящее время гражданские борта авиакомпании подозреваемого совершают полеты в закрытые международные аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" в АР Крым.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за санкций у российских авиакомпаний практически ежедневно происходят авиаинциденты. В связи с нехваткой западных запчастей в декабре в РФ узаконили "каннибализацию" самолетов. В частности, очередной российский самолет вынужден был прервать полет и запросить экстренную посадку. 26 марта борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода.

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