Акция закончилась. У вдов в "ДНР" забрали шубы, которые им выдали за погибших оккупантов

Россияне отобрали у вдов в так называемой "ДНР" шубы, которые раздавали в подарок за погибших оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

После публикации видео в соцсетях активисты связались с женщинами, которым выдали шубы. По меньшей мере четыре женщины сообщили, что после съемки ролика у нх отобрали шубы.

По словам одной из вдов, изначально им заявили, что шубы плохого качества, и пообещали вскоре выдать новые. Однако после звонков организаторы сказали, что произошла ошибка, а шубы предназначались другим людям.

Другая женщина сообщила, что о раздаче шуб ей сказали на работе, пообещав другие подарки из Москвы, если те снимутся в ролике.

"Она уточнила, что это распространенная практика - и что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ненастоящими", - сказала женщина.

Напомним, недавно в сети появилось видео, где вдовы погибших боевиков из так называемой "ДНР" получают шубы и благодарят "российски актив" из Москвы за подарки.

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