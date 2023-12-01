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В российских дронах нашли SIM-карту украинского оператора

Фото: в российских дронах нашли SIM-карту украинского оператора (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В российских дронах, которые страна агрессор запускает по территории Украины, была найдена SIM-карта украинского оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) и "Киевстар" в Twitter.

По предварительным данным, РФ использует SIM-карты оператора "Киевстар".

Это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.

Фото: беспилотник с SIM-картой (twitter.com/mil_in_ru)

В компании также отреагировали на распространенную информацию. Там заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "сделать невозможным повторение ситуации в будущем".

Фото: скриншот (twitter.com/TwiyKyivstar)

Следует заметить, что это уже не первый случай, когда РФ использует украинских операторов. В частности, ранее "Киевстар" заявлял о том, что пользователи получили SMS-рассылку с призывами к государственной измене.

Атака РФ по Украине 30 ноября

Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

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