Российские военные утром снова обстреляли здание администрации в Херсоне

В воскресенье, 12 февраля, российская армия нанесла очередной удар по зданию администрации в Херсоне. До этого в городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди жителей Херсона нет.

Обновлено 11.29. Как пишет suspilne.media, снаряд упал возле здания облгосадминистрации. Взрывной волной выбило окна. Также задело и здание суда, расположенное рядом.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, в Херсоне сообщали о взрывах. В регионе воздушная тревога не была объявлена.

Добавим, за прошедшие сутки, 11 февраля, российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

Отметим, здание администрации в Херсоне оккупанты уже обстреливали минимум дважды. Так, 15 декабря оккупанты ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека. Также оккупанты атаковали здание и 19 декабря.