Российские военные "отжимают" квартиры жителей оккупированного Энергодара, - ЦНС

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российских военных расселяют в квартирах местных жителей, которые выехали из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что большинство жителей не поддержали оккупацию и выехали из Энергодара, в результате чего большинство квартир опустели.

Захватчики "национализируют" заброшенное жилье, учитывают и передают в пользование коллаборационистам, военным и их семьям.

"Сейчас в городе продолжается расселение новой партии оккупантов, которые занимают квартиры украинцев, ведь в РФ не существует такого понятия как "частная собственность" и культуры уважения к ней", - отмечается в сообщении.