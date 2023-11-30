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Российские военные "отжимают" квартиры жителей оккупированного Энергодара, - ЦНС

Фото: российские военные расселяются в домах жителей Энергодара (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российских военных расселяют в квартирах местных жителей, которые выехали из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что большинство жителей не поддержали оккупацию и выехали из Энергодара, в результате чего большинство квартир опустели.

Захватчики "национализируют" заброшенное жилье, учитывают и передают в пользование коллаборационистам, военным и их семьям.

"Сейчас в городе продолжается расселение новой партии оккупантов, которые занимают квартиры украинцев, ведь в РФ не существует такого понятия как "частная собственность" и культуры уважения к ней", - отмечается в сообщении.

Напомним, в середине ноября россияне создали "народное ополчение" в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Тем временем на оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре стало меньше российских военных. Не исключено, что захватчиков перебрасывают на фронт.

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