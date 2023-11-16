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Россияне в Энергодаре создали "народное ополчение". В ЦНС рассказали детали

Энергодар, Четверг 16 ноября 2023 23:03
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Россияне в Энергодаре создали "народное ополчение". В ЦНС рассказали детали Архивное фото: Россияне в Энергодаре создали "народное ополчение" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики создали "народное ополчение" в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в эту фейковую структуру набрали небольшое количество коллаборационистов, которые зависят от россиян.

"Недавно отряд "ополченцев" принял присягу на верность врагу. Теперь они патрулируют город вместе с полицаями и помогают оккупантам оказывать давление на местное население", - написали в ЦНС.

Одной из главных идей создания такого отряда является пропаганда, ведь это позволяет рассказывать о "народной поддержке оккупации".

В ЦНС также отметили, что отряд из 15 человек создали только через два года оккупации, а местный "добровольческий батальон" вообще укомплектован из русских и сербов.

Оккупация Энергодара

Напомним, что с марта 2022 года Энергодар Запорожской области оккупирован российскими войсками в ходе российского вторжения в Украину.

Отметим, что Энергодар является городом-спутником крупнейшей электростанции Европы - Запорожской АЭС, которую временно захватили россияне и постоянно устраивают различные провокации на станции.

Ранее сообщалось, что ночью с 21 на 22 сентября представители движения сопротивления провели специальную операцию в Энергодаре. По городу распространили листовки с обращением к местным жителям.

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