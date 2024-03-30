ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Украина может противодействовать новым бомбам РФ: что говорят в Воздушных силах

Украина, Суббота 30 марта 2024 11:39
UA EN RU
Как Украина может противодействовать новым бомбам РФ: что говорят в Воздушных силах Фото: в Воздушных силах объяснили, может ли Украина уничтожать бомбы УМПБ Д-30 (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может противодействовать новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. Самым эффективным способом будет уничтожение носителя бомбы, то есть самолет или пусковую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", - сказал спикер.

Он отметил, что россияне запускают управляемые боеприпасы из самолетов класса Су. По мнению спикера, после так называемого недавнего "Сушкопада" враг боится подлетать поближе, но угроза остается.

"Для того чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам нужно размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", - отметил Евлаш.

Удар по Харькову управляемыми снарядами

Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

В результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

Что известно о бомбах УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росавиация Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных
Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России