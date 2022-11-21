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Российские военные из реактивной артиллерии атаковали Волчанск: есть раненые

Фото: Российские военные из реактивной артиллерии атаковали Волчанск (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 21 ноября, россияне атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате обстрела оккупантов ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.

"Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения", - добавил глава области.

Их состояние медики оценивают как среднее.

Напомним, что в пятницу, 11 ноября, российские военные снова атаковали Волчанск (Харьковская область). Оккупанты из артиллерии обстреляли частный сектор города.

Также в пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск. В результате атаки пострадали дома.

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