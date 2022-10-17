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Российские военные перебрасывают технику во временно оккупированный Крым

Фото: российские военные перебрасывают технику во временно оккупированный Крым (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные перебрасывают технику и вооружение во временно оккупированный Крым. Колонна армейских машин замечена в районе города Керчь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам очевидцев, в составе колонны замечены грузовики для перевозки личного состава, специализированная техника и тягачи, перевозящие орудия.

Судя по фотографиям, на которых видны дорожные указатели, колонна припаркована на обочине дороги на въезде в Керчь, в направлении движения к городу и Керченскому мосту. Пункт назначения российской военной техники не известен.

Ранее мы писали, что подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Они пытаются наладить снабжение через Мелитополь.

Как сообщалось, в среду, 12 октября, в России озвучили результаты расследования подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. По данным ФСБ, "организатором" ЧП на Керченской переправе якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар.

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