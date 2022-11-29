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Российские военные обстреляли Никопольский район: пострадала женщина (фото)

Фото: Российские военные обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 29 ноября, российские военные обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Около 15:00 армия РФ напомнила о себе обстрелом прибрежного населенного пункта Мировской общины", - говорится в сообщении.

Евтушенко добавил, что в результате атаки повреждены пять частных жилых домов, хозяйственное сооружение, газопровод.

"Пострадала местная жительница 1949 года рождения, сейчас ее состояние удовлетворительное. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - добавил глава РВА.

Напомним, что российские оккупанты 29 ноября обстреляли Днепр и Никопольский район области. В результате атак врага никто не пострадал.

Вечером 28 ноября в Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

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