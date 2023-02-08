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Российские военные обстреляли громаду в Днепропетровской области

Фото: Российские военные обстреляли общину в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, российские военные нанесли удар по Синельниковской общине в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Безопасная ситуация в Днепропетровской области остается напряженной", - говорится в сообщении.

Лукашук заявил, что к вечеру под обстрел попали окрестности одного из сел в Великомихайловской общине в Синельниковском районе.

"Пока детали атаки уточняются. Предварительно - без жертв", - добавил глава области.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате были повреждены газопровод и электросети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

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