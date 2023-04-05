Российские военные обстреляли два предприятия в Херсоне

Российские оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. Под вражеский обстрел попали два коммунальных предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена стена здания, асфальтное покрытие во дворе. Также взрывная волна уничтожила стекла в окнах.
Админздание другого предприятия также потерпело разрушений.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Напомним, сегодня в Херсоне трижды в день сообщали о взрывах.
К тому же, в среду россияне из артиллерии обстреляли центр Берислава, в результате чего пострадал человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.