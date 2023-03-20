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Российские военные обстреляли Черниговскую область из минометов

Иллюстративное фото: российские военные обстреляли Черниговскую область из минометов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в понедельник, 20 марта, обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Сообщается, что с 15:20 до 15:25 было зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

Ранее в ОК "Юг" сообщали, что утром россияне атаковали районы населенных пунктов Карповичи и Леоновка. Обстрелы также велись из минометов.

При этом потерь среди военных и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удары по приграничью Сумской и Черниговской областей.

К тому же, РБК-Украина сообщало, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев провел совещание по защите гражданских в Черниговской области.

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