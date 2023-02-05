RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска утром обстреляли Херсон: попали в лицей, начался пожар

Фото: российские войска утром 5 февраля обстреляли Херсон (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. На этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате обстрела в двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГСЧС, к счастью, жертв и пострадавших нет.

"14 спасателей с помощью 2 единиц техники оперативно ликвидировали пожар", - констатируют в спасательной службе.

Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, становилось известно о взрывах уже дважды.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон