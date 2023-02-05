Российские войска утром обстреляли Херсон: попали в лицей, начался пожар

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. На этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В результате обстрела в двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 кв. м", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ГСЧС, к счастью, жертв и пострадавших нет.
"14 спасателей с помощью 2 единиц техники оперативно ликвидировали пожар", - констатируют в спасательной службе.
Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, становилось известно о взрывах уже дважды.
Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.
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