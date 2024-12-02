Российские войска вышли из сирийской Хамы и бегут из Дамаска, - ГУР

Российские силы в Сирии вышли из города Хама. Также войска и дипломаты РФ срочно эвакуируются из Дамаска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, оппозиционные силы активно продвигаются на юг Сирии, прошли первые бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
ГУР сообщило, что российские войска сбежали из Хамы и эвакуировались на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Башара Асада.
"В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии", - говорится в сообщении.
ГУР добавляет, что россияне также сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря российская авиация нанесла удары в районах Хан-Шейхуна. Цель атаки - уничтожить технику РФ, которая перешла к оппозиционным силам.
Как отмечала разведка, получила огласку новость об отставке командующего контингентом РФ генерала Киселя. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, командовавшего подразделением российских спецназовцев. Он должен объяснить Кремлю, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.
Напомним, на прошлой неделе в Сирии повстанцы во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на второй по размеру город Алеппо Режим Башара Асада пытался остановить наступление оппозиции при поддержке российских сил.
На днях стало известно, что войска Асада заявили о выходе из Алеппо. Как передавали СМИ, Россия пообещала срочную помощь сирийской армии.
По данным ГУР Минобороны, войска РФ в Сирии несут потери. На фоне этого Россия сменила командующего контингентом в Сирии. Пост занимал генерал Сергей Кисель, отличившийся провальными для РФ действиями во время полномасштабного вторжения в Украину.
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