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Российские войска открыли огонь по Харькову

Фото: российские войска 15 декабря открыли огонь по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 15 декабря обстреливают Харьков. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - предупредил Синегубов.

Тем временем мэр Харькова сообщил об обстреле инфраструктурных объектов города.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - написал Игорь Терехов.

Новость дополняется...

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Обстрілхарков