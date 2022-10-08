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Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область

Фото: российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем четыре раза из вертолетов обстреляли территорию Сумской области, не пересекая государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Всего же за день зафиксировано 55 приходов, из них – 28 неуправляемых ракет. Кроме того, войска РФ били из САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад.

В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.

Напомним, что вчера оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые.

Также на днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.

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