Российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе

"Россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Были повреждены сад и гараж", - написал Ермак.

Напомним, что сегодня ночью Украина оказалась под атакой иранских "Шахедов" , враг выпустил 14 БПЛА, из которых 11 были сбиты над Киевской и Черниговской областью.

Добавим, что иранские дроны попали по Хмельницкому. В результате атаки погиб человек и 4 раненых. Продолжается тушение пожаров, пострадали гражданские дома.

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