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Российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе

Фото: российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Из-за вражеской атаки, в частности, был поврежден детсад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОП Андрея Ермака.

"Россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Были повреждены сад и гараж", - написал Ермак.

Напомним, что сегодня ночью Украина оказалась под атакой иранских "Шахедов" , враг выпустил 14 БПЛА, из которых 11 были сбиты над Киевской и Черниговской областью.

Добавим, что иранские дроны попали по Хмельницкому. В результате атаки погиб человек и 4 раненых. Продолжается тушение пожаров, пострадали гражданские дома.

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