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Российские войска ударили по Одесской области: поврежден объект инфраструктуры

Фото: российские войска ударили по Одесской области вечером 9 апреля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска ударили по Одесской области вечером 9 апреля. Силы обороны юга Украины рассказали о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

По словам защитников, вероятнее всего россияне нанесли удар ракетами X-59.

"С самолета тактической авиации, акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесской области", - написали в Воздушных Силах.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты над морем. Но есть попадания в объект инфраструктуры.

"К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. Люди не пострадали", - написали защитники.

Удар россиян по Одесской области 9 апреля

Ранее мы писали, что российские войска вечером 9 апреля ударили по рекреационной зоне Одесской области. Оккупанты применили "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

После стало известно об взрыве в Одессе. В области была объявлена воздушная тревога. Защитники сообщали, что на юге сохраняется активность вражеских самолетов Су-35/Су-34.

 

 

 

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