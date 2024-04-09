Российские войска ударили по Одесской области: поврежден объект инфраструктуры

По словам защитников, вероятнее всего россияне нанесли удар ракетами X-59.

"С самолета тактической авиации, акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесской области", - написали в Воздушных Силах.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты над морем. Но есть попадания в объект инфраструктуры.

"К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. Люди не пострадали", - написали защитники.

Удар россиян по Одесской области 9 апреля

Ранее мы писали, что российские войска вечером 9 апреля ударили по рекреационной зоне Одесской области. Оккупанты применили "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

После стало известно об взрыве в Одессе. В области была объявлена воздушная тревога. Защитники сообщали, что на юге сохраняется активность вражеских самолетов Су-35/Су-34.