Российские войска ударили по Одессе тремя ракетами "Искандер-М", - Евлаш

Ночной ракетный удар по Одессе

Как сообщалось ранее, около половины двенадцатого ночи 30 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Приблизительно через пятнадцать минут в городе раздались повторные взрывы.

Позже местные власти заявили, что из-за вражеских ударов баллистическими ракетами в Одессе погибли три человека, еще трое - пострадали.

В частности, начальник ОВА Олег Кипер рассказал, что в городе есть повреждение гражданской инфраструктуры.

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