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Российские войска в очередной раз за сегодня ударили по Херсону: пострадали люди

Херсон, Вторник 17 октября 2023 16:58
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Российские войска в очередной раз за сегодня ударили по Херсону: пострадали люди Фото: российские войска в очередной раз за сегодня ударили по Херсону (t.me/roman_mrochko)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в очередной раз за день атаковали Херсон. Били по пригороду, два человека ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Снова вражеский удар по центру Херсона. Пострадали люди. Ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана помощь на месте", - рассказал он.

По словам Прокудина, есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки.

Последствия обстрела Херсона (t.me/roman_mrochko)

Обстрелы Херсона

Российские войска захватили Херсон в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули город под свой контроль. При этом, российские войска продолжают обстрелы Херсона с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области. В частности, сегодня во время обстрела Херсона ранения получили четыре человека.

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