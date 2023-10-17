Россияне массированно ударили по Херсону: четыре пострадавших

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Херсону, в результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина , начальника ГВА Романа Мрочко и канал ОВА .

"В результате очередного массированного обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск, по предварительной информации, ранены пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал Мрочко.

При этом позже информацию уточнили и сообщили о ранении четырех человек.

Фото: россияне массированно ударили по Херсону (t.me/khersonskaODA)

Между тем Прокудин сообщил, что из-за обстрела пострадали двое работников охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебном автомобиле.

Также ранение получил 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон и ранее освобожденные населенные пункты на правобережье. При этом захватчики используют тяжелое вооружение и авиацию против мирного населения.

В частности, с утра 15 октября атаковали Херсон и область. Россияне с самолета Су-34 сбросили авиабомбы на город. Также был атакован объект критической инфраструктуры.

После обстрела в Херсоне исчез свет, наблюдались проблемы со связью и интернетом. Под обстрел также попал поезд Херсон - Киев. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.