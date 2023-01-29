В Херсоне и области сообщают о взрывах

В Херсоне и области утром 29 января прогремели взрывы. Местные жители предполагают, что россияне снова обстреляли регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Олешки 2 взрыва, пишут, что прилет. В Херсоне тоже было громко", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты 36 раз обстреляли область. Россияне применили артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Херсон вчера попал под обстрел четырежды. Поврежден газопровод и дома херсонцев, а также коммунальное транспортное предприятие. Российские снаряды повредили здание и около 10 городских транспортных средств.

В результате вчерашних российских атак ранения получил один мирный житель Херсонской области.

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов ранения получили 17 человек, еще четверо мирных жителей погибли.

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